Quel pasticcio brutto dello Ius Soli sportivo abrogato Per i minori stranieri in Italia è più difficile tesserarsi | scoppia un caso a Reggio Emilia

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’intento, forse, eralo nobile di fermare la tratta di baby giocatori nel nostro Paese ma il rischio èlo di non poter più tesserare giovanissimila cui colpa è solola di amare il calcio e di vivere in. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n. 36/2021, la legge n. 12 del 20/01/2016 (così dettaIus) è stata abrogata. Questa prevedeva, per iresidenti in, almeno dal loro decimo anno d’età, di potersi tesserare nelle società sportive con le stesse procedure previste per i loro coetaneini. Le eccezioni per il tesseramento e la documentazione in più ora richiesta Attualmente un ...