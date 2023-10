Quel dettaglio monetario sul “no” della Rai e Fedez

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023)non s’ha da fare. Non ci andrà Federico Lucia, marito di Chiara Ferragni, nello studio del programma di Rai 2 “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. La sua partecipazione è stata bloccata dai vertici alti di Viale Mazzini dopo le tante, tantissime polemiche che hanno visto al centro il rapper e la tv di Stato. A partire dalle minacce di querele fino ad arrivare all’ultimo Sanremo. Le polemiche Rai-Nessuna tragedia, sia chiaro. Che nella “nuova Rai” il cantante non avrebbe avuto un posto di rilievo non è certo una sorpresa, visti e considerati i trascorsi col servizio pubblico e pure come ha trattato negli anni i partiti di governo nelle sue canzoni e nelle sue performance. Basti ricordare il bacio con Rosa Chemical a Sanremo. Oppure la fotografia di Galeazzo Bignami, ora ministro del governo Meloni, strappata in diretta sempre durante la ...