Pro Sesto | UFFICIALE | preso un ex Monza

Siamo in pieno periodo di classiche ciclistiche italiane di preparazione per il Giro di Lombardia. Dopo il Giro dell’Emilia di sabato, lunedì 2 ...

Non c’è un attimo di sosta per la Serie A 2023/2024 che, anche oggi , scenderà sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. E iniziamo ...

Venerdì sera, prima della partita Alessandria -, c'è stato un minuto di silenzio allo stadio Moccagatta e uno striscione è apparso nella gradinata nord con scritto: "Matteo, Monica e Carla ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone A SquadraDopo la sconfitta contro l'Arzignano Valchiampo, latorna a vincere in trasferta in casa dell'Alessandria, con il risultato di 0 a 2. La gara si sblocca grazie a un'autorete ...

Calcio serie C, Alessandria – Pro Sesto 0-2. Grigi impalpabili, pagano il caos societario La Stampa

Video Gol Alessandria-Pro Sesto 0-2, highlights e sintesi MilanoToday.it

I primi risultati della 7a giornata di Serie C: cosa è successo ieri nel girone A, tra vittorie prestigiose e cadute rovinose. Ko per la capolista Mantova, Triestina super.Sprofonda l’Alessandria contro la Pro Sesto: 2-0 tra le mura di casa. Contestata la dirigenza dei grigi. La prestazione di Sepe Non sorride Alfonso Sepe, in prestito dalla Sampdoria all’Alessandria, a ...