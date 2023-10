La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ...

Tale posizione infatti si sarebbe dovuta assumeredella scadenza del bando, anche a fronte ... più che gli atti amministrativi, sembra che ormai contino solo i post dellaFacebook dell'...Per dare ulteriore rilancio al no alla separazione delle carriere, il Corriere della Sera nelle settimane scorse ha rilanciato una operazione nostalgia pubblicando inun appello firmato ...

Prima pagina Tuttosport: “Aggrappati a Chiesa” Pianeta Milan

Prima pagina Corriere dello Sport: “Beato chi li ha” Pianeta Milan

Quale fu il momento chiave della vostra cavalcata «Fin dalla prima partita allo Stadium contro il Parma ci siamo accorti di essere una grande squadra. Partimmo subito forte, nelle ultime 10 giornate ...«Sì, non sono in condizione di andare al giornale ma ho scritto tutti i giorni (ieri compreso per l’editoriale di oggi in prima pagina, ndr). Non ne posso fare a meno. Questa è la mia vita». Il ...