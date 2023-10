Prezzi calmierati | via al carrello contro l’inflazione voluto dal governo Con 23mila adesioni

Tre mesi di prezzi calmierati , per contrastare l' inflazione e tutelare il potere d'acquisto . E' il Patto anti inflazione varato dal governo e in ...

Al via l'iniziativa Patto Tricolore voluta dal governo per calmierare gli effetti del 'caro prezzi' “Sono oltre 23mila i punti vendita che in tutta ...

"Sono oltre 23mila i punti vendita che in tutta Italia proporranno auna vasta gamma di prodotti di largo consumo", sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...Diversi supermercati di Roma, pr avendo aderito all'iniziativa, non sono ancora partiti ufficialmente con le vendite a, in assenza della cartellonistica dalla sede centrale ."In settimana sicuramente saremo pronti" assicurano Con oltre mille punti vendita, Roma e Torino sono le città con il maggior ...

Al via il trimestre anti inflazione, prezzi calmierati sui beni di largo consumo RaiNews

Supermercati, la lista di chi aderisce al trimestre anti inflazione, regione per regione Sky Tg24

"E' chiaro che i consumagtori devono abituarsi, ma sono convinto che l'iniziativa del governo contro l'inflazione, con il carrello della spesa a prezzi calmierati, sarà un successo". Lo sostiene il de ...«Sono oltre 23mila i punti vendita che in tutta Italia proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di largo consumo», sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...