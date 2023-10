Prezzi bloccati | da oggi 1 ottobre scatta il patto anti inflazione Ecco chi aderisce all' iniziativa

(Di domenica 1 ottobre 2023) Parte da, 1 giorno di, lo stop ai. Sarannoper 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono ...

(Adnkronos) – Prezzi bloccati da oggi 1 ottobre per 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie ...

Prezzi bloccati da oggi 1 ottobre per 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che in tutta ...

Parte da oggi, 1 giorno di ottobre, lo stop ai. Sarannoper 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono all'iniziativa : da Milano a Roma, da Palermo ...da oggi 1 ottobre per 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono all'iniziativa: da Milano a Roma, da ...

Prezzi bloccati nei negozi di Padova e provincia, ecco l'elenco completo Il Mattino di Padova

Spesa meno cara, prezzi bloccati dal 1° ottobre: ecco dove comprare in Bergamasca BergamoNews.it

Parte da oggi, 1 giorno di ottobre, lo stop ai prezzi. Saranno bloccati per 3 mesi, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono ...Sbarca da oggi anche in provincia di Imperia il "trimestre anti inflazione" proposto dal governo, tramite ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha siglato un patto con le associazioni, fede ...