Pranzo di nozze da 8mila euro | ma i novelli sposi non pagano e fuggono in Germania

La vicenda risale ai giorni scorsi quando il neo sposo, un imprenditore residente nella città gigliata versa un acconto al ristoratore con l'impegno di saldare il conto al termine deldi. Invece una volta terminata la festa l'uomo, insieme alla moglie, è scappato senza pagare alla volta della Germania. Al povero ristoratore non è rimasto altro da fare che presentare ......dopo la domenica delle. Il ristoratore non aveva motivo di dubitare che lo sposo non avrebbe onorato i suoi i impegni. Si era fidato, come aveva fatto tante volte con altri clienti. Il...

Si sposano e non pagano il pranzo di nozze, poi la fuga in Germania RagusaNews

Un pranzo di nozze sfarzoso con un menù a base di pesce per un totale di circa 8mila euro: fin qui nulla di strano, a parte il fatto che al momento di saldare il debito i novelli sposi, volati via in ...Organizzano il pranzo per festeggiare le nozze insieme a parenti ed amici, poi scappano senza saldare il conto. Sembra la trama di un film, ma è tutto vero. Una coppia di sposi ha trasformato il loro ...