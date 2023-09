Ponte Messina | progetto definitivo consegnato | cantieri da estate 2024

(Di domenica 1 ottobre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, 30 settembre 2023, ildelsullo Stretto di. L'annuncio è arrivato dall'Ad di Webuild, Pietro Salini in video collegamento con la convention di Forza Italia a Paestum. "Abbiamo firmato l'altro giorno con la Stretto dispa l'atto prodromico che rinnova le pattuizioni industriali e siamo pronti a stipulare il contratto una volta che le operazioni sono fatte. Con la consegna di oggi si conclude l'iter di tutte quei processi che erano stati previsti dal decreto che ha ripristinato ildi''. In linea con i tempi previsti, il consorzio Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild, hala documentazione relativa all'aggiornamento del ...

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Fatti e non chiacchiere: con la consegna dell' aggiornamento del progetto definitivo si dà il via a un cronoprogramma che ...

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "L'altro giorno Gramellini ha insinuato che non ci saranno euro per il Ponte : è splendido quando i fatti smentiscono e ...

AGI - 'Oltre 50 anni di lavoro, studi e analisi, per arrivare oggi a un nuovo step verso la realizzazione delsullo Stretto di'. Cosi' in una nota, il consorzio Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild, che ha consegnato nei tempi previsti la documentazione di aggiornamento del progetto definitivo ..."L'altro giorno Gramellini ha insinuato che non ci saranno euro per il: è splendido quando i fatti smentiscono e smentiranno gli arroganti come lui, che per anni hanno incassato soldi pubblici della Rai e ora scrivono con rancore e rabbia. A lui e ai numerosi ...

Ponte Stretto, regalo di Salvini ai consulenti: potranno cumulare stipendio e pensione Il Fatto Quotidiano

Roma, 30 set. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, 30 settembre 2023, il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. L'annuncio è arrivato dall'Ad di Webuild, Pietro Salini in video col ...(Adnkronos) - E' stato presentato oggi, 30 settembre 2023, il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. L'annuncio è arrivato dall'Ad di Webuild, Pietro Salini in video collegamento con ...