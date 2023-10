(Di domenica 1 ottobre 2023) Emiliani più pericolosi, arancioni che paiono accontentarsi del punto. Il finale è 0 - 0. Tra gli emiliani, Rossini portato in ospedale per controlli dopo una botta alla testa in uno scontro di gioco

Pistoiese, pari a rete inviolate col Carpi LA NAZIONE

Emiliani più pericolosi, arancioni che paiono accontentarsi del punto. Il finale è 0-0. Tra gli emiliani, Rossini portato in ospedale per controlli dopo una botta alla testa in uno scontro di gioco