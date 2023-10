Perché per migliorare il lavoro non si può solo diminuire l’orario Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023) Con la nuova segretaria sembra che il Pd voglia assolutamente cambiare pelle ricongiungendosi agli operai e lavoratori in genere. Ma non lo fa attraverso il recupero di una posizione economica pro labour, nel senso di mirare a ricostruire un legame attraverso una posizione rigorosa di governo della economia per dare sicurezza al sistema produttivo e a lavoratori ed imprese. Lo fa sostanzialmente assumendo tout court le posizioni che rendono possibile le sue alleanze con altri soggetti politici e con la Cgil che ridiventa il sindacato di riferimento del Pd. Ora si ripropone l’obiettivo di ridurredia pari salario con la semplice valutazione che se si lavora meno si produce meglio. È da tutti acclarato che lavorando di meno si può lavorare meglio. Ma ciò può accadere qualora si provvedesse a creare un clima collaborativo in grado di ...