Perché è stata interrotta la gara di MotoGP a Motegi e come funziona il regolamento per il punteggio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il Gran Premio del Giappone diè stato interrotto nel corso del 13° dei 24 giri in programma. La bandiera rossa èsventolata a causa delle condizioni meteo. Difatti laè cominciata sotto una leggera pioggerella, aumentata progressivamente di intensità, sino a diventare una precipitazione sostenuta. L’acqua sollevata dalle moto è cresciuta gradualmente, sino a mettere a repentaglio la visibilità in pista. Nel momento in cui alcuni piloti, peraltro nel gruppo di testa, hanno alzato il braccio, la direzionenon ha avuto alcun dubbio nel sospendere la corsa. Nelle intenzioni si sarebbe dovuto ripartire per completare le 12 tornate restanti, ma dopo mezz’ora di interruzione nell’attesa che le condizioni migliorassero, i centauri hanno effettuato un giro di ricognizione che ha dato responso ...

