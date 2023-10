Leggi AncheTotti, amore a gonfie vele con Cristian Babalus Coppia affiatatissima Quella in Costa Azzurra non è la prima vacanza della giovane coppia. Nei mesi socrsi sono stati insieme a ...... Puglia : durante l'estate la showgirl ha deciso di andare anche in Puglia, in Salento,una vacanza di lusso che ha lasciato incantati tutti i suoi follower. Insieme a lei la figliaTotti ...

Per Chanel Totti è ancora estate: vacanze in barca con il fidanzato TGCOM

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Ma i social: «Hai 16 anni, non vai a scuola» ilmessaggero.it

Non potrebbe proprio essere altrimenti. Certo, la Blasi vive a Roma, dove è vicina ai figli avuti dal matrimonio con Francesco Totti, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Ma per Bastian ormai è abituata ...Francesco Totti, il primo amore non si scorda mai. Il ritorno al passato è stato epico: "Sempre bello tornare" ...