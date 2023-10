Per Battocletti quinto posto e record ai mondiali di corsa su strada

(Di domenica 1 ottobre 2023) La regina del mezzofondo azzurro sfiora il primato europeo ROMA - Grande giornata per Nadia. A Riga, neidisu, riesce a cogliere uno splendidonei 5 chilometri in 14:45 dopo essere rimasta a lungo nel gruppo di testa. La regina del mezzofondo azzurro s

La regina del mezzofondo azzurro sfiora il primato europeo ROMA (ITALPRESS) - Grande giornata per Nadia Battocletti. A Riga, nei Mondiali di corsa su strada, riesce a cogliere uno splendido quinto posto nei 5 chilometri in 14:45 dopo essere rimasta a lungo nel gruppo di testa.