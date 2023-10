Pentathlon | Uipm Challenger | Colasanti conquista il podio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il pentatleta italiano Alessandrohato il terzo gradino delin occasione dell’. L’evento, seconda prova valida perre punti per la qualificazione olimpica, si è tenuto al Centro Deportivo y Sociocultural del E.T. “La Dehesa”, a Madrid. Gergely Regos, ungherese, ha vinto la prova, seguito dall’egiziano Ahmed Elgendy e dall’italianp. Le parole di: “Sono ovviamente molto felice di questo risultato. Ho lavorato molto in questo periodo per cercare di migliorare la mia condizione e finalmente sto raccogliendo qualche frutto. Per quanto riguarda la gara, è partita leggermente in salita con il torneo di scherma. Fortunatamente sono riuscito a limitare i danni rimanendo concentrato e ...

