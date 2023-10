Pentathlon | Challenger Spain Madrid 2023 | Alessandro Colasanti sale sul gradino più basso del podio!

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nella finale maschile della seconda tappa del-2024, competizione valida per il ranking olimpico disputata a, in Spagna, è arrivato il podio in casa Italia grazie ad(Carabinieri), che si è classificato terzo. L’azzurro nell’atto conclusivo è partito dal punteggio ottenuto venerdì nel ranking round di scherma, ritrovandosi al 13° posto a quota 215, e si è ben comportato nell’equitazione, conclusa con un solo ostacolo abbattuto, per 293 punti, ma poi è rimasto al palo nel bonus round di scherma. La rimonta vera e propria dell’azzurro è partita nel nuoto, dove il crono di 2’03?98 è risultato il settimo riscontro per 303 punti complessivi, infine il capolavoro è arrivato nel laser run, concluso in 10’11”, quinto tempo parziale, che gli ...

