Pd | De Luca | “Il problema non è il terzo mandato | ma sono io senza padroni”

(Di domenica 1 ottobre 2023) NAPOLI – “Ilnon è ilo il quarto o il quinto. Ilè Vincenzo De, un uomo libero che non hae non ha correnti. Questo perché tra la bandiera di partito e la verità scelgo la verità e perciò credo di avere il rispetto anche degli altri partiti”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo Dea chiusura della festa dell’Unità di Napoli. “Chi vi sta parlando – ha affermato De, intervistato da Luigi Vicinanza – è il più votato d’Italia del Pd. Io ebbi il 70% dei voti. Il Pd alle Comunali di Napoli ha il 12%. Chi vi sta parlando ha preso il triplo dei voti di quello che ha preso la Schlein. Non che mi aspetti che mi si dica grazie, ma perlomeno non mi rompete le scatole, fate perlomeno le persone ...

“ Caivano è un inferno in terra, bisogna istituire uno stato d’ assedio militare vero e proprio. È un’espressione forte ma non riesco a trovarne ...

"Il problema non è il terzo o il quarto o il quinto mandato . Il problema è Vincenzo De Luca , un uomo libero che non ha padroni e non ha correnti. ...

'Ilnon è il terzo o il quarto o il quinto mandato - giura il presidente - Ilè Vincenzo De, un uomo libero che non ha padroni e non ha correnti. Questo perché tra la bandiera ...Ilè Vincenzo De, un uomo libero che non ha padroni e non ha correnti. Questo perché tra la bandiera di partito e la verità scelgo la verita e perciò credo di avere il rispetto anche ...

De Luca, il problema non è terzo mandato, ma sono io che non ho padroni Agenzia ANSA

“Maleducati, imbecilli, pinguini”: De Luca rischia di vedere sfumare il terzo mandato e passa… Il Fatto Quotidiano

Carrello tricolore, la domanda di Luca Telese: "Non le piace perché è tricolore". La risposta di Maurizio Landini: "Che roba è Ma di che cosa stiamo parlando. Dura tre mesi, è sperimentale e ...NAPOLI - "Il problema non è il terzo o il quarto o il quinto mandato. Il problema è Vincenzo De Luca, un uomo libero che non ha padroni e non ha correnti.