Pcto | gli studenti dell’Itts Volta sviluppano soluzioni per la startup Gemateg

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un percorso a scuola e in azienda che ha coinvolto classi e indirizzi diversi – Circa 20 ragazzi hanno elaborato, stampato e testato componenti per l’azienda Un’attività di ricerca, studio ed elaborazione che ha portato glidell’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro’ di Perugia a collaborare con unadel territorio, laItalia srl, dando vita a un’esperienza di altissimo livello, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (), la vecchia alternanza scuola lavoro. La particolarità di questo percorso è stata che la maggior parte degli, un gruppo eterogeneo di quarte e quinte classi di diversi indirizzi, ha vissuto l’esperienza a scuola e non in azienda, insieme al tutor scolastico, Giovanbattista ...