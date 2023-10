Pazienza | “Poco bravi a reagire Infortuni? Non piangiamoci addosso”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel primo tempo, specie nella fase iniziale, abbiamo creato delle situazioni ma abbiamo avuto poca cattiveria e un po’ leziosi. Ho visto anche un rigore non dato. Abbiamo beccato il gol sul calcio d’angolo. Non mi sono piaciute le situazioni sui calci d’angolo degli avversari. Dobbiamoanche sulle situazioni”. E’ questa l’analisi di Michele, dopo la sconfitta arrivata contro il Messina. “Ci abbiamo provato fino alla fine – spiega il trainer – Nella seconda parte di gara l’avversario si è abbassato chiudendo gli spazi e abbiamo fatto fatica a trovare la situazione giusta, Fumagalli ha poi fatto due interventi straordinari”. “Non posso far altro che ringraziare Rigione – continua – Purtroppo il problema è quello dell’ultima settimana. Negli ultimi giorni ci è sembrato di vedere un miglioramento. Ha retto bene ...

Siamo stati poco incisivi nel primo tempo, poi siamo venuti fuori alla grande. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma oggi siamo stati veramente.