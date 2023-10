Paventi | «Benfica tosto! Inter | servirà massima concentrazione»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’sfiderà ilmartedì sera alle ore 21. Andrea, in collegamento su Sky Sport 24, analizza le possibili difficoltà per i nerazzurri DIVERSO – Questa l’analisi di Andrea: «, insidia Di Maria? Lo conosciamo, sappiamo quanto possa essere decisivo in Champions League. I nerazzurri eliminarono i portoghesi più avanti nella competizione, però è una sfida che la squadra di Inzaghi dovrà affrontare con la. Ilè cambiato, ha venduto giocatori importanti, ma rimane una squadra tosta e difficile da affrontare»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...