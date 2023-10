Paulo Sousa rischia dopo l’Inter? Salernitana in crisi di risultati – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023)era un ex di-Inter, avendo giocato da gennaio 1998 a gennaio 2000 in nerazzurro. Anche ieri per lui non è andata bene e Tuttosport mette la sua panchina in bilico. A RISCHIO – Per latre punti in sette giornate, tutti dati da pareggi. La squadra diè una delle sole tre di Serie A ancora senza vittorie (le altre Cagliari e Udinese, che in questo turno devono ancora giocare). Non solo: da ieri è pure la peggior difesa, con Guillermo Ochoa che ha incassato quattordici gol (due di media a partita, quattro ieri dal). Il tecnico già sembrava in bilicola sconfitta di mercoledì a Empoli, ora è fortemente in discussione. Per Tuttosportsi giocherà la ...