“Parco Leonardo in sport” | spettacolari esibizioni e tanto divertimento per grandi e piccini

(Di domenica 1 ottobre 2023) Fiumicino – “Si è svolta ieri, 30 settembre 2023, al’evento “in’’, dove si è celebrata la settimana delloEuropea attraverso ledi alcune associazioni territoriali, che hanno colto l’occasione per mostrare le attività che durante l’anno i loro allievi apprendono e portano avanti con sudore e sacrificio”. A parlare è Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino. “E’ stato un bello spot per avvicinare giovani e meno giovani alle attivitàive, – spiega Azzolini -, infatti si ci è cimentati nelle varie attività divenendo parte integrale della manifestazione adulti e bambini. Il programma è iniziato nella mattinata dove i bambini, coadiuvati da alcuni genitori e dalla ASD Sea ...

Killers of the Flower Moon Martin Scorsese ritrovaDiCaprio e Robert De Niro per quello ... sogni, magia e avventure, che espone all'Auditoriumdella Musica di Roma tavole, bozze, ...Fino a quando si fermano, verso le cinque del mattino, in una Talenti'. Gli audio su Zaniolo ... Tra i membri, c'è Valerio B., difeso dall'avvocatoD'Erasmo che osserva come 'l'...

"Parco Leonardo in sport": spettacolari esibizioni e tanto ... Il Faro online

A Parco Leonardo una giornata all'insegna dello sport: il programma ... Il Faro online

Alla festa di inzio anno dell'istituto di via Respighi oltre 2 mila ragazzi. La serata si è conclusa tra i disordini. Una giovane soccorsa dopo avere perso i sensi. Ipotesi irruzione dei «maranza». I ...Il Parco Adda Nord celebra i 40 anni con la presentazione del libro-strenna "Leonardo, artista e ingegnere nella Valle dell'Adda", che sanerà una lacuna negli studi vinciani. Un lascito importante per ...