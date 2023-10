Papa Francesco | “Molto difficile la redenzione per i corrotti”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 1 ottobre 2023) CITTA’ DEL VATICANO – Se “per il peccatore c’è sempre speranza di, per il corrotto, invece, èpiù. Infatti i suoi falsi ‘sì’, le sue parvenze eleganti ma ipocrite e le sue finzioni diventate abitudini sono come uno spesso ‘muro di gomma’, dietro al quale si ripara dai richiami della coscienza. E questi ipocriti fanno tanto male”. Così, affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è rivolto ai fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. “Siamo tutti peccatori, ma non”, è il messaggio lanciato dal Pontefice. L'articolo L'Opinionista.