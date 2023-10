Pagelle Sampdoria-Catanzaro 1-2 | voti e tabellino Serie B 2023 24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la settima giornata della/2024. Finisce 1-2 allo stadio Ferraris, con lache raccoglie la quarta sconfitta in altrettante partite in stagione davanti ai suoi tifosi. I blucerchiati erano passati in vantaggio con il rigore realizzato da Borini, ma sono stati rimontati dalle reti di Vandeputte e Brignola, entrambe nella prima frazione. Con questo successo ilvola in quarta posizione con 15 punti, mentre laè penultima con soli 3 punti e traballa la panchina di Pirlo. LEE ILDI ...

Commenta per primo- Catanzaro 1 - 2 Fulignati 7,5 Katseris 6,5 (dal 27' s.t. Oliveri 6) Scognamillo 6,5 Brighenti 6,5 Krajnc 6 Brignola 7 (dal 32' s.t. Ambrosino s.v.) Ghion 6,5 (dal 27' s.t. Pontisso 6) ...Laparte anche bene, ma come al solito si squaglia e vive un vero e proprio psicodramma. Nella ripresa mette tutta la batteria di attaccanti a disposizione per cercare di raddrizzare l'...

La Sampdoria è uscita per l'ennesima volta sconfitta dal Luigi Ferraris questa volta per opera del Catanzaro. I blucerchiati di Andrea Pirlo restano fermi a q ...Un copione già visto per una Sampdoria che esce sconfitta (per la quarta volta in casa) e tra i fischi dei tantissimi tifosi presenti al Ferraris. Vantaggio illusorio firmato da Borini su calcio di ...