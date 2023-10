Pagelle Milan-Lazio 2-0 | i voti di Tuttosport | “Leao si scatena”

Yacine Adli è una delle scoperte delnelle ultime due gare. I rossoneri sembrano aver allungato le rotazioni con Stefano Pioli che ... La Gazzetta dello Sport però nelle sueal giocatore ...- Lazio 2 - 0

Milan-Lazio, le pagelle: Leao è mister assist, Reijnders croce e delizia. Provedel evita il tracollo - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagelle Milan-Lazio: Leao sul piatto d’argento, San Siro voto 10 Pianeta Milan

Il Milan darà qualche mese di tempo a Luka Jovic per tornare in condizione, ma se ciò non dovesse accadere la soluzione sarebbe quella di intervenire sul calciomercato. Secondo quanto riportato da ...Martedì sera a San Siro l'Inter affronta il Benfica per il secondo turno della fase a gironi. Inzaghi prova a recuperare Cuadrado e Frattesi. Il colombiano farà un test oggi ad Appiano Gentile.