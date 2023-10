Pagelle Milan-Lazio 2-0 | i voti di Gazzetta | Adli il peggiore

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Milan-Lazio Le Pagelle dei protagonisti del ...

Milan-Lazio le pagelle e il tabellino della partita . Scontro diretto per la Champions, rossoneri favoriti visto il momento altalenante della squadra ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Milan-Lazio , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A ...

- Lazio 2 - 0Un poker che vale l'aggancio in vetta al, a quota 18 punti in classifica . Ai granata non è ... Ledell'Inter . Salernitana, top e flop . La pagella dell'arbitro Abisso . Il tabellino di ...

Pagelle Milan-Lazio: Leao sul piatto d’argento, San Siro voto 10 Pianeta Milan

Milan-Lazio, le pagelle: Reijnders leader tecnico, 7. Luis Alberto, quanti errori: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Nelle pagelle di Salernitana-Inter su Tuttosport non può che essere – ovviamente – Lautaro Martinez il migliore in campo, complice il poker che ha travolto i campani. Poi seguono altri cinque.Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Un Lautaro così dove può arrivare Quanti reti p ...