Pagelle Italia-Qatar 3-0 volley | pronto riscatto di Michieletto | ancora bene Galassi | Romanò svogliato

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tutto facile per l’nella sfida contro il. La squadra di De Giorgi ha vinto 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) come da pronostico la sfida contro gli asiatici al termine di u n match poco spettacolare nel quale gli azzurri hanno rischiato poco o nulla e sono stati praticamente sempre avanti, svolgendo al meglio i compiti assegnati.di Alessandrodopo il farraginoso avvio di gara di ieri che aveva costretto De Giorgi a sostituirlo. Oggi l’attaccante di Trento ha giocato un ottimo match, trascinando gli azzurri alla vittoria.i centrali e Rinaldi entrato al posto di Lavia e poi rimasto in campo da protagonista fino alla fine. La nota negativa è la prova di unpoco brillante e forse poco motivato vista la ...