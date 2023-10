Pagelle Cremonese-Parma 1-2 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilbatte laper 2-1. Dopo lo 0-0 del primo tempo, viene deciso tutto negli ultimi quarantacinque minuti. Hernani porta ilin vantaggio, poi Castagnetti pareggia e Man conquista la vittoria.1-2 (0-1) RETI: 54? Hernani (P), 64? Castagnetti (C), 66? Man (P)(3-5-2): Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6 (46? Bianchetti 6-), Lochoshvili 6; Sernicola 6+, Collocolo 6 (82? Ciofani SV), Castagnetti 7, Abrego 5.5 (61? Okereke 6), Zanimacchia 6.5(68? Quagliata 6+); Vazquez 6+ (82? Majer SV), Coda 5+. All.: Giovanni Stroppa 6-(4-2-3-1): Chichizola 6; Coulibaly 6+, Osorio 6, Del Prato 6, Di Chiara 6+(87? Ansaldi SV); Bernabé 6-, Hernani 7; Man 7+(71? Partipilo 6.5), Sohm 7- (71? Begic 6.5), Benedyczak 6 (77? Mihaila 6+); Bonny 6+ ...

La partita tra Cremonese e Catanzaro è finita 0-0. Si apre con un mesto pareggio il campionato di Serie B per queste due squadre, che non hanno ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Reggiana-Cremonese , Serie B 2023 /2024. Due reti per parte, Pettinari e Portanova per i ...

Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cosenza -, Serie B 2023/2024. Cosenza (4 - 2 - 3 - 1): Micai 6; Cimino 5.5 (89 Crespi), Fontanarosa 6 (77 D'Orazio), Venturi 6.5, ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Reggiana -, Serie B 2023/2024. Due reti per parte, Pettinari e Portanova per i padroni di casa, recuperano lo svantaggio gli ospiti,...

Nessuna grossa sorpresa sulla formazione schierata da Pecchia. Per la Cremonese, tutti e tre gli ex in campo. La novità arriva dagli assenti, a Cremona Estevez non è nemmeno in panchina. Pecchia ...