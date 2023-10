Pagelle Bologna-Empoli | Orsolini diventa Orsonaldo | Caputo ci prova

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match traed, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI:(4-2-3-1): Skorupski 7; Corazza 5,5 (69? De Silvestri 6), Beukema 6, Calafiori 6,5, Kristiansen 6,5; Freuler 6,5 (69? Aebischer 6), Moro 6 (54? El Azzouzi 6);8,5, Ferguson 7, Ndoye 6,5 (86? Lykogiannis SV); Zirkzee 6,5 (86? Van Hooijdonk SV). All. Motta 7(4-3-1-2): Berisha 5,5; Ebuehi 5,5, Walukiewicz 5, Luperto 5, Cacace 4,5 (69? Bastoni 5,5); Maleh 5,5, Ranocchia 5,5 (59? Fazzini 5,5), Marin 6; Baldanzi 6 (69? Destro 5,5); Cambiaghi 5,5 (59? Cancellieri 6), ...