Pagelle Atalanta-Juventus 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la settima giornata di. C’è tanta intensità al Gewiss Stadium nel primo tempo, però mancano le occasioni e forse il coraggio di imporsi e scoprirsi, poi nella ripresa qualche chance da parte della Dea che prova a sbloccarla, senza però riuscirci. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Scalvini 6.5 (20? st Kolasinac 6); Zappacosta 5.5 (37? st Holm sv), De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (41? st Bakker sv); Koopmeiners 6, Lookman 5.5 (20? st Muriel 6.5); De Ketelaere 6 (37? st Pasalic sv). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Palomino, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Verona-Atalanta Le Pagelle dei protagonisti ...

Verona-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita . Scontro non semplice per la banda Gasperini, attesa ad un esame complicato in casa dei ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Atalanta-Juve Le Pagelle dei protagonisti ...

Atalanta-Juventus le pagelle e il tabellino della partita . Gasperini vs Allegri, sfida tra due tecnici che ambiscono ad un campionato di vertice. ...

Atalanta -Juventus 0-0 Musso 6,5: in vacanza fino al 32’, quando smanaccia salvando la porta da Fagioli e poi si ripete bloccando la p...

Ledell'. Ledella Juventus . La pagella dell'arbitro .- Juventus: il tabellino del match .- Juventus, la chiave della partita. Gasperini non ha vere e ..., voti e tabellino di- Juventus, match del Gewiss Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A Kean in azione (LaPresse) - Calciomercato.itATALANTA Musso 6,...

Pagelle Atalanta-Juve: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Pagelle Atalanta Juve: Szczesny mette i guantoni sul pareggio Juventus News 24

Atalanta e Juventus si affrontano al Gewiss Stadium in occasione della 7a giornata di Serie A: ecco il live della sfida. La 7a giornata di Serie A prosegue con lo scontro tra Juventus e Atalanta, uno ...Tra Atalanta e Juventus finisce con un pareggio a reti bianche che non soddisfa nessuno. La squadra di Gasperini gioca meglio, ma non va oltre il muro dei bianconeri Wojciech Szczesny, oggi migliore ...