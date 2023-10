Padova | uccise la figlia | avrà sconto di pena per cella troppo piccola

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 ottobre 2023) L'omicidio 16 anni fa all'Ar. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 30 anni Potrà tornare libero anticipatamente grazie a unodiAdalberto Chignoli, l’ex mediatore finanziariono che il primo ottobre di sedici anni fa, nella sua abitazione di via Vecellio 26 all’Ar, ha sparato e ucciso laCamilla di 22 anni. A quanto riporta la stampa locale, l’uomo, condannato in via definitiva a trent’anni, nel 2033, compiuti 82 anni, potrà uscire dal carcere di Montorio Veronese dove si trova attualmente: negli anni ha infatti accumulato 1.260 giorni di permessi premio, a cui si vanno ad aggiungere altri 119 giorni perché all’inizio della sua carcerazione, nella casa circondariale Due Palazzi di, per circa un anno è stato detenuto ...