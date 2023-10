(Di domenica 1 ottobre 2023) Vicotrha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per chiarire non c’èa frattura con i tifosi dele per ringraziare iche lo hanno sostenuto. Quel che emerge è chenon ha mai parlato delné tantomeno ha parlato delcon cui ilha provato a chiarire la vicenda TikTok senza peraltro scusarsi. Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione secondo cui ilsarebbe stato apprezzato da. Nessuna presa di posizione ufficiale, invece, da parte del centravantie la dichiarazione di oggi rende chiaro che non c’è mai statoper il ...

Il Caso Osimhen ha scatenato un polverone, scatenando la reazione di diversi addetti ai lavori. In giornata è arriva to il pensiero di un ...

Osimhen si è sentito tradito e la rottura col Napoli rischia di costituire un serio danno economico per il club di Aurelio De Laurentiis. È quel che ...

Come ha scritto la Gazzetta ieri: Così, nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria ...

(Photo by Pius Utomi EKPEI / AFP) / Victortorna sulla vicendaTok con la pubblicazione di una storia su Instagram. Dopo alcuni giorni e tante parole spese anche dalla stampa è finalmente ...Napoli,prova a chiudere lo strappo dopo il casoTok: "Le accuse contro la gente di Napoli sono false" Dopo le polemiche degli scorsi giorni Victorfa un passo in avanti per ricucire con ...

Napoli, il comunicato dopo il video Tik Tok su Osimhen: «Mai voluto offenderlo» Corriere della Sera

Osimhen Tik Tok, dal nigeriano non arriva alcun apprezzamento per il comunicato del Napoli - ilNapolista IlNapolista

Victor Osimhen torna a parlare. Dopo lo screzio con la società per via di alcuni video pubblicati su Tik Tok, l'attaccante nigeriano ha voluto mandare un messaggio tramite ...Stavolta "bersaglio" del simpatico video sul social è Gianluca Gaetano, al secondo gol in Serie A ieri contro il Lecce.