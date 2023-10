Osimhen tace | il Napoli parla e spaventa l’Europa

Leggi su napolipiu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo una vittoria schiacciante sul Lecce, ildi Garcia si riafferma come potenza della Serie A. Conin forma e una tattica affinata, è il momento di guardare alle sfide europee. CALCIO. Il, guidato dall’astuto Garcia, ha dimostrato di non essere la squadra peggio allenata della Serie A, come alcuni avevano suggerito. La vittoria contro il Lecce ha messo in luce una squadra matura, capace di gestire la partita e colpire con precisione., nonostante non abbia esultato dopo il suo gol, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo. Le voci di autogestione sono state rapidamente messe are da una squadra che ha mostrato coerenza e determinazione. Il gioco del, specialmente nel primo tempo, ha ricordato le prestazioni ...