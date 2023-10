Osimhen e la vicenda TikTok | «grazie ai nigeriani che mi hanno sostenuto e aiutato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 ottobre 2023) Victortorna sullaTik Tok con la pubblicazione di una storia su Instagram. Dopo alcuni giorni e tante parole spese anche dalla stampa è finalmente il protagonista a parlare.infatti ha rotto il silenzio con un comunicato attraverso il suo profilo Instagram e pubblicando questo testo nelle IG Stories: “Venire alla Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i ...