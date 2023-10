Orrore a Bologna | marocchino tenta di stuprare 14enne alle giostre

... alimenti e beni di prima necessità, partiti da Reggio Emilia all'indomani dell'invasione dell'Ucraina e con l'aver ospitato circa 3.000 profughi ucraini che fuggivano dalla brutalità e dall'......perché paga le tasse e le istituzioni con quei soldi dovrebbero fare il loro dovere (che: ... Dettaglio buffo: essendoferma al 1982, non ha un'idea neanche vaga delle modalità lessicali ...

Schiaffi in testa, minacce e insulti ai disabili, orrore a Bologna: 12 operatori sanitari indagati per maltrat leggo.it

Ferrara, Federico Aldrovandi moriva 18 anni fa durante un controllo di polizia, il padre: «Che orrore, tu ucciso da uomini in divisa come me» Corriere

Nella notte in un appartamento in via Pietro Gasparri. Il sacco era chiuso all'interno di un armadio della camera da letto ...Il messaggio del presidente della Repubblica: “Centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di fascisti locali” ...