Oriana Marzoli | l’ex Ivan Gonzales critica il suo comportamento al Gran Hermano

Ivan Gonzalez è ex fidanzato di Oriana Marzoli (sono stati insieme un anno e mezzo). Il ragazzotto tutto muscoli è famoso anche in Italia perché ha ...

Dopo le critiche di Ivan Gonzalez nei confronti della sua ex fidanzata, la venezuelana uscita dal Grande Hermano Vip ha smesso di seguirlo sui social ed è intervenuta per replicare alle sue parole., nuove accuse alla produzione del Grande ...... lo ha dipinto come un uomo che ha la fama di "sciupafemmine, tutto con pessimi risultati e attirando parecchi haters per il trattamento riservato a'. Il riferimento è al fatto che ...

Oriana Marzoli lascia il Grande Fratello Vip spagnolo Il fidanzato: “Cacciata dalla produzione” QUOTIDIANO NAZIONALE

Oriana Marzoli abbandona il Gf spagnolo, a infastidirla il trabocchetto su Daniele Dal Moro Fanpage.it

Oriana Marzoli accusa la produzione del Grande Hermano Vip e risponde all'ex fidanzato Ivan Gonzalez: “Smettetela di usarmi!”.Prima è stato ricordato che l’ex volto del Grande Fratello Vip 7 ha provato ad avviare una carriera da modello, per poi divenire hair-stylist in uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo ...