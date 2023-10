Oriana Marzoli attaccata al Gran Hermano | interviene Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli torna in Italia dopo la fine del Gran Hermano: Daniele Dal Moro la accoglie in aeroporto La vita congiunta di Daniele Dal Moro e ...

Oriana Marzoli torna in Italia dopo la fine del Gran Hermano: Daniele Dal Moro la accoglie in aeroporto La vita congiunta di Daniele Dal Moro e ...

Gli amori (proprio come i reality) fanno giri inmensi. Lo sa bene Oriana Marzoli che ieri, venerdì 29 settembre, ha deciso di abbandonare la casa ...

Ivan Gonzalez è ex fidanzato di Oriana Marzoli (sono stati insieme un anno e mezzo). Il ragazzotto tutto muscoli è famoso anche in Italia perché ha ...

Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion Week Fedez in ospedale, Giulia Salemi lo ...

Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion Week Fedez in ospedale, Giulia Salemi lo ...

è stata cacciata dal Gran Hermano Vip, non si è ritirata. L'ira funesta del fidanzato Daniele Dal ...Ivan Gonzalez è ex fidanzato di(sono stati insieme un anno e mezzo). Il ragazzotto tutto muscoli è famoso anche in Italia perché ha partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island Vip ed anche la terza edizione del ...

Oriana Marzoli lascia il Grande Fratello Vip spagnolo Il fidanzato: “Cacciata dalla produzione” QUOTIDIANO NAZIONALE

Oriana Marzoli abbandona il Gf spagnolo, a infastidirla il trabocchetto su Daniele Dal Moro Fanpage.it

Prima è stato ricordato che l’ex volto del Grande Fratello Vip 7 ha provato ad avviare una carriera da modello, per poi divenire hair-stylist in uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo ...Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social.