‘Oppenheimer’ di Nolan La necessità di uno sguardo complesso sul mondo e sulla Storia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tre piani narrativi che si incastrano per formare un rompicapo concettuale, morale e storico; al centro loambizioso e ambiguo del fisico Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Questo è Oppenheimer, l'ultimo film del regista visionario Christopher, amante della quiete apparente, dell'azione, dell'indagine, cultore del tempo, che sia fasullo, relativo o sospeso. E di personalità controverse, come quella di Oppenheimer, non esattamente l'inventore della penicillina. Sfida ardua che il botteghino sta premiando; cosa non consueta per un biopic.