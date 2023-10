Un pensionato di Pordenone, dopo aver lavora to per soli 2 ore e 20 minuti, si vede richiesto dall'Inps di restituire un intero anno di pensione. ...

Con2500 realtà, guidate in Emilia - Romagna da under 35'. Lo ha detto il delegato regionale ...dedicato al mondo dell'apicoltura e della biodiversità e su di un parco etologico dimetri ...Nel 1945 Napoli era già libera daun anno. Le prime jeep delle King's Dragoon Guards inglesi ... Un sentimento alimentato da molte decisioni, come la requisizione di quasialloggi per ...

Oltre 15mila multe dai 4 autovelox fissi, ora le nuove regole L'Eco di Bergamo

L'AQUILA: UNIVAQ STREET SCIENCE 2023, OLTRE 15MILA PRESENZE. ALESSE, "SUPERATE ASPETTATIVE ... Abruzzoweb.it

STRADE . Tre rilevatori sulla 42 a Lovere, Treviglio, Albano. L’altro sulla 11 a Mozzanica. Più i due nuovi lungo l’Asse. Il Codice della strada prevede l’omologazione nazionale. L’approfondimento su ...L’assessore Rivi svela i dettagli del programma di videosorveglianza "Strumento utile alle forze dell’ordine: lettura targhe su ogni accesso alla città".