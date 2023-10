Oltre 10mila soldati russi a Bakhmut Biden rinnova il sostegno a Kiev

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le forze russe hanno concentrato più di 10.000 persone a, dispiegando anche reggimenti di carri armati, di fucili motorizzati e di sbarco. Lo ha riferito Illia Yevlash, capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate dell'Ucraina, durante il telethon di United News, secondo quanto riporta Ukrinform. "Per quanto riguarda, il nemico vi ha concentrato forze considerevoli - più di 10.000 persone. Sono in corso pesanti battaglie", ha detto. Yevlash ha osservato che non ci sono segnali che indichino che il nemico abbia intenzione di lasciare la città. Secondo lui, imantengono in loco anche reggimenti di carri armati, di fucili motorizzati e di sbarco. Ha aggiunto che, in generale, nell'est del Paese sono in corso accaniti combattimenti. La situazione è tesa, ma controllata dai difensori ucraini. ...