Olbia - Ancona | diretta live e risultato in tempo reale

(Di domenica 1 ottobre 2023) ... la passione e il coinvolgimento nel lavoro quotidiano. Il campionato è complesso e ancora lungo, abbiamo a disposizione cinque cambi, per cui ci sarà spazio per tutti'. Marco Donadel (allenatore ...

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Rinaldi; Montebugnoli, Motolese, Bellodi, Arboleda; Cavuoti, La Rosa, Biancu; Nanni, Contini, Ragatzu. Allenatore: Leandro Greco.

Olbia La vigilia di Olbia-Ancona (in campo oggi alle 14 al “Nespoli”) ha avuto due voci. Quella del mister Leandro Greco nella consueta conferenza di presentazione. Ma prima ancora, quella del preside ...Olbia-Ancona è la sfida di chi vuola svoltare (i dorici) per dare una sterzata definitiva a un cammino assolutamente al di sotto delle aspettative. Per l'Olbia, invece, c'è ...