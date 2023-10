Ogni cosa ha il suo tempo | e quando questo è scaduto non sempre c’è una soluzione

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ogni volta che qualcuno pronunciava ad alta voce quel cognome, Lara e Giuseppe smettevano di far parte dell’Entità e si riappropriavano di un’identità individuale, lasciando l’altro senza armatura alla mercé del mondo. Durava poco. Ildi perdere lo sguardo dell’amato e ritrovarlo, eppure in quell’istante lui avvertiva di aver sorvolato l’abisso controvento. Ma chi soffre, sta pensando Giuseppe, non ha bisogno di una lingua per dire le sue ferite. Giuseppe ne fu sollevato. Ogni volta che sceglieva qualper lei, dalla cena a una vacanza, viveva l’intervallo tra la decisione e il giudizio in uno stato di tensione che si sarebbe vergognato di ammettere col suo amico. Le correnti fredde da cui erano stati accerchiati per mesi, dopo aver rinunciato a portare in fondo il Piano Di Lavoro, si erano tramutate in un sentiero stretto ma confortevole, ...