Offro dei soldi Nino Frassica disperato | che cos' ha perso

(Di domenica 1 ottobre 2023) Chi lo dice che i gatti amano solo se stessi e non sono in grado di slanci affettuosi (come fanno i cani)? L'accademica inglese Helen Thompson per esempio è convinta che «un gatto non vuole che tutto il mondo lo ami, soltanto quelli che lui ha scelto di amare». E deve essere stato così anche per Hiro, l'ultimo arrivato dei tre mici in casa, forse coccolato più degli altri per la sua particolare storia. «Aveva appena tre mesi quando lo abbiamo preso da una cucciolata nella quale veniva bullizzato dai fratelli», raccontanoe la moglie Barbara Exignotis. Che ora non si danno pace. Il loro Hiro è scomparso da martedì scorso. E lo cercano disperatamente per tutta Spoleto, dove l'attore sta girando alcuni episodi perla Rai della serie televisiva “Don Matteo” in cui interpreta un maresciallo dei Carabinieri. Il micio, un sacro di Birmania ...