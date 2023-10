NXT No Mercy | Match violentissimo tra Becky Lynch e Tiffany Stratton | ecco chi ha vinto

(Di domenica 1 ottobre 2023) Uno scontro senza esclusione di colpi quello tra la campionessa di NXTe la sfidante nonchè ex campionessa. Una rivincita tra le due che è stata davvero cruenta con l’uso continuo di oggetti contundenti. Catene, bastoni con il ferro spinato, sedie, chiavi inglesi, carrelli della spesa e persino delle Barbie, le due avversarie non si sono risparmiate davvero nulla. Unche si è rivelato molto divertente, favorito dalla stipulazione che ha dato modo alle due di essere molto creative. Il ritmo incessante di spot proposti ha permesso aldi non avere praticamente mai pause, con un continuo rilancio di spot sempre più originali. Da una prima fase tra il pubblico si è passati ad un’altra altrettanto divertente sul ring, in cui ...

L’episodio di NXT andato in onda stanotte è stato interamente dedicato alla card di NXT No Mercy , che si terrà il 30 settembre a Bakersfield, ...

Questa notte è andato in scena un importantissimo appuntamento in PLE per il roster di NXT. Diversi match titolati, su tutti ha spiccato il main ...

NXT No Mercy 2023 - Report del Premium Live Event WWE The Shield Of Wrestling

Risultati di NXT No Mercy 2023 *SPOILER* World Wrestling

Questa notte, sabato 30 settembre 2023, la WWE manderà in scena NXT No Mercy, il nuovo Premium Live Event del terzo brand della compagnia di Stamford, con una card ricca di match davvero molto validi.Uno dei match più attesi di No Mercy, evento speciale di NXT di questa notte, era sicuramente quello tra Bron Breakker e Baron Corbin. La rivalità tra Breakker e Corbin era arrivata ad un punto di non ...