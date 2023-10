Non mentire | la recensione della serie crime su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 1 ottobre 2023) La: Non, 2019. Regia: Gianluca Maria Tavarelli. Genere: Thriller,. Cast: Greta Scarano, Alessandro Preziosi, Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Matteo Martari. Durata: 6 episodi di 50 minuti. Dove l’abbiamo visto:. Trama: Laura, insegnante di un liceo di Torino, accetta di uscire con Andrea, stimato e affascinante chirurgo e padre di uno dei suoi studenti. La serata scorre in modo piacevole, tra loro c’è complicità e attrazione. Sembrerebbe l’appuntamento perfetto… Ma il giorno dopo, mentre Andrea confida a un amico che spera di rivedere presto la donna, Laura lo denuncia per stupro. Che cosa è successo davvero quella notte? Non ci sono prove, solo la parola di lei contro quella di lui. Cosa nasconde il passato di entrambi? E’ questa la sfida che la polizia ...