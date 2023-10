Non è un paese per vecchi | il significato del titolo

Leggi su screenworld

(Di domenica 1 ottobre 2023) IldelNon è unperfa riferimento alla storia dell’anziano sceriffo Ed Tom Bell che si rende conto di non essere più adatto ad affrontare tutto l’orrore e la violenza che deve affrontare al giorno d’oggi come uomo di legge. Lo sceriffo Bell si ritira quando si rende conto che l’enormità dei crimini commessi da Anton Chigurh (Javier Bardem) e dai cartelli della droga ha reso la carriera nelle forze dell’ordine troppo complicato, tanto da mettere in dubbio la propria identità. Come dice il suo amico ancora più anziano, Ellis, “Questoè duro con le persone“. Dopo che Ed si è ritirato dalle forze dell’ordine, la sua vita è piuttosto noiosa e senza scopo, aumentando ancora di più il suo senso di inutilità. In realtà Bell non può che accettare passivamente la sua ...