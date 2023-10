Niente aiuti all' Ucraina dagli Usa? L' accordo che taglia fuori Kiev

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il presidente Joe Biden ha firmato il testo approvato la scorsa notte da Camera e Senato, che ha evitato lo shutdown, ovvero la chiusura di tutte le attività governative per mancanza di copertura finanziaria. La legge ha una validità di un mese e mezzo, termine entro il quale andrà definita una nuova misura per i finanziamenti. «Il Congresso ha votato per mantenere aperto il governo, prevenendo una crisi non necessaria che avrebbe inflitto inutili sofferenze a milioni di americani che lavorano. Questa è una buona notizia, ma voglio essere chiaro: in primo luogo non avremmo mai dovuto trovarci in questa posizione» ha scritto il presidente in una nota, commentando l'bipartisan a sorpresa dell'ultim'ora. L'intesa ha permesso alla leadership repubblicana della Camera degli Stati Uniti di mettere - almeno per il momento - nell'angolo ...