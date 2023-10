Nata per te | recensione | Fabio Mollo traspone la vera storia di Luca e Alba Trapanese

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 1 ottobre 2023) La nostradiper te, ladie di sua figlia adottivaaffetta da sindrome di Down:dirige un racconto che parla di lotta alla discriminazione, di accoglienza e di amore che però non graffia In Italia la legge sulle adozioni è ferma al 1983, ben 40 anni di buco che non riflettono in alcun modo il cambiamento della società, della sensibilità della popolazione riguardo a certi temi, delle esigenze sociali. Era perciò necessario che un lungometraggio comeper te venisse realizzato, specialmente perché non è unascritta appositamente per la sala ma è ladi...