(Di domenica 1 ottobre 2023) Il sindaco potrebbe far parte di una nuova corrente pro - Schlein - con l'obiettivo però di cercare di condizionarla se non di etero dirigerla - guidata da Franceschini

Il sindaco potrebbe far parte di una nuova corrente pro - Schlein - con l'obiettivo però di cercare di condizionarla se non di etero dirigerla - guidata da Franceschini... Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, la new entry Dario" riavvicinatosi alla segretaria ... la corrente di Stefano Bonaccini che oscilla tra una linea molto criticaSchlein (Lorenzo ...

Nardella verso la Ue con più di un'incognita LA NAZIONE

Firenze, primo passo verso il voto sullo stop ad Airbnb. Nardella: «Noi non temiamo i ricorsi» Corriere Fiorentino

Il sindaco potrebbe far parte di una nuova corrente pro-Schlein - con l’obiettivo però di cercare di condizionarla se non di etero dirigerla - guidata da Franceschini ...Tutto pronto per l'esordio in campionato della Dolomiti Energia Trentino che questa sera alle 20:30 ospiterà la Vanoli Cremona nell'anticipo della prima giornata.