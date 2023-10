Napoli | telefonata di De Laurentiis a Garcia | Spunta una promessa inaspettata

Leggi su napolipiu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Deha rassicuratosul futuro anonostante le voci su altri allenatori. Ora testa al Real Madrid. CALCIO. Aurelio Dee Rudisempre più uniti per rilanciare il. Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente in unaal tecnico dopo la vittoria con l’Udinese gli avrebbe ribadito la totale fiducia. “Piuttosto che dissentire da, nella lungadi mercoledì mattina gli ha parlato da vero presidente, assicurandogli che sarebbe andato fino in fondo con lui, mentre mezza Italia ipotizzava i nomi di altri tecnici. Il resto l’ha fatto, in tacita intesa con il presidente, l’invisibile direttore sportivo Mauro Meluso. Sempre all’altezza del ruolo ...