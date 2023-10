Napoli-Real Madrid | il programma di allenamenti e conferenze

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ildi Garcia ha vinto due partita di fila, contro Udinese e Lecce, ritrovando non solo il gioco, ma soprattuto la forma mentale che serviva alla squadra e all’ambiente per affrontare la sfida di Champions League contro il. Da domani la squadra comincerà l’avvicinamento alla partita inmartedì sera alle 21 al Maradona. Ildi questi due giorni prevede domani lunedì 2 ottobre allenamento degli azzurri in mattinata, poi la conferenza di Rudi Garcia alle 14 e poi quella del tecnico del, Carlo Ancelotti alle 18.15. Ilsi allenerà poi in serale al Maradonaildelle– Ore 11:30 Allenamento SSC ...